В Правительстве Башкирии обсудили развитие придорожного сервиса

За четыре года в Башкортостане построено почти 800 объектов придорожного сервиса. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов составил порядка 7 млрд рублей. Вопросы развития данного направления обсудили в правительстве республики.

В совещании приняли участие руководители министерств, ведомств и главы муниципалитетов. В этом году появилось 250 объектов придорожного сервиса, 220 прошли модернизацию. Некоторые муниципалитеты отстают в этой работе.