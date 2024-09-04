В Правительстве Башкирии обсудили развитие придорожного сервиса

За четыре года в Башкортостане построено почти 800 объектов придорожного сервиса. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов составил порядка 7 млрд рублей. Вопросы развития данного направления обсудили в правительстве республики.
В совещании приняли участие руководители министерств, ведомств и главы муниципалитетов. В этом году появилось 250 объектов придорожного сервиса, 220 прошли модернизацию. Некоторые муниципалитеты отстают в этой работе.
Следующим этапом станет расширение функционала придорожного сервиса. В частности, чтобы путешествующие на автомобилях могли приобрести дорожные товары, а также отдохнуть. Министерству торговли и услуг, а также муниципалитетам были даны соответствующие поручения.