В Башкирии квесты ужаса проходили в доме XIX века постройки

В настоящее время сотрудники прокуратуры Стерлитамака проводят проверку деятельности квест-комнаты, в которой пострадали трое парней. Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, повлекших травмирование участников квеста, в том числе несовершеннолетнего.

Предварительно установлено, что 31 августа во время прохождения одного из таких квестов трое студентов выпали из окна второго этажа и получили травмы. Прокуратура предоставила записи обстановки в доме, в котором проводились игры.

По данным минздрава Башкирии, в больницу поступили два пациента. Одному из них оказали медпомощь, он будет проходить амбулаторное лечение. Второй пациент находится в отделении нейрохирургии.

Сообщается, что квесты проводились в Доходном доме Егорова и Самойлова. Этот дом был построен в конце XIX столетия и считается памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. С внешней стороны строение сильно обветшало.