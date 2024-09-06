В Башкирии на выборы приходят голосовать целыми семьями

В Стерлитамаке открылись все избирательные участки. Один из них – во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена». Об этом сообщается на странице администрации города в социальной сети.

Первая проголосовавшая семья получила сладкий подарок – чай и торт. Дети, которые тоже пришли на участки со взрослыми, получают воздушные шары и спортивные мячи.

Кроме того, избирателям вручают браслеты для участия в акции «Рахмат». С этими браслетами можно получить скидки на товары и услуги у партнеров акции. А для участия в розыгрыше ценных призов голосующие получают специальные QR-билеты.

Напомним, избирательные участки будут работать в течение трех дней — 6, 7, 8 сентября с 8:00 до 20:00.