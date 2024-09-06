В Башкирии работает центр по общественному наблюдению за голосованием

Все эти дни в Башкортостане работает ситуационный центр по общественному наблюдению за голосованием. Члены и эксперты штаба наблюдателей, представители Общественной палаты и юристы работают в колл-центре для избирателей, дежурят на «горячей линии», модерируют сообщения на карте портала «Независимый общественный мониторинг».

Главная задача — следить за тем, чтобы выборы прошли без нарушений, а в случае выявления или спорных вопросов оперативно разбираться в ситуации. В ходе работы ситуационный центр посещают представители различных партий, которые также обсуждают ход выборного процесса.

У нас ещё работают мобильные группы, они есть при каждом муниципальном образовании. При республиканском штабе у нас три мобильные группы. Они призваны очень быстро реагировать на возможные нарушения.

Лида Исаргакова, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Башкортостан

Обращения жителей республики, связанные с соблюдением законодательства в период голосования, принимаются по телефону: +7 (347) 218-16-84. На первую половину дня не было информации о нарушениях. По словам экспертов ситуационного центра, выборы проходят в штатном режиме, на участках доброжелательная атмосфера. В штабе также обрабатывают информацию, которую на специальном портале размещают наблюдатели на местах.

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