В Башкирии работает центр по общественному наблюдению за голосованием

У нас ещё работают мобильные группы, они есть при каждом муниципальном образовании. При республиканском штабе у нас три мобильные группы. Они призваны очень быстро реагировать на возможные нарушения.

Лида Исаргакова, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Башкортостан