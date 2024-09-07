Организаторы акции «Рахмат» обратились к жителям Башкирии с заявлением

В Башкирии продолжаются трёхдневные выборы главы республики и розыгрыш акции «Рахмат». Организаторы обратились к голосующим с важным заявлением.
В связи с большим количеством запросов на сайте рахмат102.рф представители акции разработали дополнительную форму регистрации. Свои QR-билеты граждане могут зарегистрировать по ссылке.
Напомним, что среди всех пришедших на участки разыгрывают ценные призы, бытовую технику, поездки в санатории и на море, а главный приз будет автомобиль и три квартиры в Уфе.
Фото: bashinform.ru