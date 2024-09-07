В Башкирии в колл-центр по выборам поступило четыре звонка

В Башкирии продолжаются трёхдневные выборы главы республики. По любым вопросам о ходе избирательной кампании граждане могут обратиться в колл-центр.

Фото №1 - В Башкирии в колл-центр по выборам поступило четыре звонка

Член общественного штаба по наблюдениям за выборами в Башкирии Святослав Попов в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана – 2024» рассказал журналистам, с какими вопросами обращаются в колл-центр жители Башкирии. Сегодня, 7 сентября, во второй день голосования по состоянию на 14:00 поступило 4 звонка. В общей сложности, с учетом 6 сентября, поступило 19 звонков.

Нам задают вопросы технического характера, например, как найти свой УИК, можно ли проголосовать без паспорта, были также вопросы по акции «Рахмат». На все вопросы были даны квалифицированные ответы, жалоб не поступало.

Святослав Попов

Телефон колл-центра: 8 347 218 16-84. Звонить можно с 08:00 до 20:00 7 и 8 сентября.

Фото: bashinform.ru

уфавсердце
Акции БСТ