В Башкирии в колл-центр по выборам поступило четыре звонка

Член общественного штаба по наблюдениям за выборами в Башкирии Святослав Попов в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана – 2024» рассказал журналистам, с какими вопросами обращаются в колл-центр жители Башкирии. Сегодня, 7 сентября, во второй день голосования по состоянию на 14:00 поступило 4 звонка. В общей сложности, с учетом 6 сентября, поступило 19 звонков.