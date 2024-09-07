Жителей Башкирии предупредили, что сайт Рахмат102.рф атакуют зарубежные хакеры

Сайт республиканской акции «Рахмат» рахмат102.рф подвергся DDoS-атаке. Зафиксировано многопоточное нападение хакеров с IP-адресов 64 стран. Максимальный процент атаки из Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, Швеции, США, Польши, Чехии, Дании, Канады, Финляндии.

Фото №1 - Жителей Башкирии предупредили, что сайт Рахмат102.рф атакуют зарубежные хакеры

Одномоментно на портал поступает более 750 000 подозрительных запросов. Администраторы сайта зафиксировали большие объёмы подозрительного трафика с 11:40 до 14:30 часов.

Отмечаем, сайт выдерживает нагрузку и продолжает работать, но скорость снижена.

Фото №2 - Жителей Башкирии предупредили, что сайт Рахмат102.рф атакуют зарубежные хакеры

Организаторы создали дополнительную форму для регистрации, которой могут воспользоваться все жители республики.

Фото: bashinform.ru

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