Жителей Башкирии предупредили, что сайт Рахмат102.рф атакуют зарубежные хакеры

Сайт республиканской акции «Рахмат» рахмат102.рф подвергся DDoS-атаке. Зафиксировано многопоточное нападение хакеров с IP-адресов 64 стран. Максимальный процент атаки из Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, Швеции, США, Польши, Чехии, Дании, Канады, Финляндии.
Одномоментно на портал поступает более 750 000 подозрительных запросов. Администраторы сайта зафиксировали большие объёмы подозрительного трафика с 11:40 до 14:30 часов.
Отмечаем, сайт выдерживает нагрузку и продолжает работать, но скорость снижена.
Организаторы создали дополнительную форму для регистрации, которой могут воспользоваться все жители республики.
Фото: bashinform.ru