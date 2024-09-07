Марс, Париж и Уран приняли участие в выборах Главы Башкирии

В Башкирии подходит к концу второй день выборов главы республики. Корреспонденты ИА «Башинформ» рассказали, как проходит голосование в населенных пунктах региона с необычными названиями.

В Чекмагушевском районе на избирательном участке №3286 исполнила свой гражданский долг староста села Кавказ, в котором всего 7 домов, а проживают 10 человек.

«Нам на жизнь грех жаловаться. Хотя мы живем в маленькой деревне, у нас есть свет, газ, светлые дома, еда. Мы сделали выбор, чтобы у нашего села было светлое будущее, чтобы Башкортостан процветал. Пусть живет наша красивая Кавказская деревня, молодежь строит дома и возвращается сюда жить», — говорит она газете «Игенче».

В Бирском районе на выборах проголосовали 34 пионера, которые в молодости носили красные галстуки, были тимуровцами, собирали металлолом макулатуру. Среди них активистка деревни Пионер – 90-летняя Фариха Султанова. Газете «Победа» она рассказала, что голосует за хорошую жизнь Башкирии.

А в Аскинском районе голосовать приехал целый Башкортостан. Это небольшое село, жители которого имеют традицию приходить на выборы вместе. Этим они обеспечили стопроцентную явку.

«Мы еще с вечера обсудили все организационные вопросы. Главное, старожилы предложили, что если выбираем Главу республики, давайте мы, кыр-таныпцы поедем в своей национальной одежде — кыр-таныпского рода. Все с радостью согласились. За нами приехал автобус, и мы как на праздник дружно поехали на избирательный участок, который находится в селе Старые Казанчи, и отдали свои голоса», — рассказала староста деревни Гульназ Суфиянова.

Принял участие в выборах Главы Башкирии и Париж. Девять жителей населенного пункта, которые имеют право голосовать, обеспечили стопроцентную явку.

«Мы не пропускаем ни одни выборы. К сожалению, возраст берет свое, нам уже затруднительно самостоятельно добираться до избирательного участка. Поэтому голосуем на дому. Мы голосуем всей душой – за сильный, процветающий Башкортостан и Кигинский район», – говорят коренные парижане – двоюродные братья Айрат и Рафкат Минниахметовы, которые уже близятся к 90 годам жизни.

В Дюртюлинском районе на избирательные участки пришли жители села Вененция. Как сообщает газета «Юлдаш Вести», населенный пункт получил необычное названия благодаря знатному боярину, которому очень понравилась местная природа и жители.

«Мы с советских времён не пропускаем ни одни выборы. Голосуем за развитие и перемены к лучшему», – поделились впечатлениями старожилы, ветераны труда Аниса Ахуньянова и Халиса Мифтахова, пришедшие на избирательный участок.

В Белебеевском районе не пропустили выборы главы республики жители села Швейцария. Русская Швейцария – это охраняемая зона и природный памятник регионального значения. В окрестностях деревни производится уникальный мед из разнотравья, пользующийся популярностью в разных регионах России. Как сообщает газета «Белебеевские известия», уже до обеда первого дня голосования на избирательном участке в центральной усадьбе племзавода им. М. Горького побывала половина из 135 избирателей, включенных в списки.

«Швейцарцы – за сильный Башкортостан!», – выразили общее мнение односельчан местные активисты.

В Давлекановском районе свои голоса за главу республики отдали жители Рублевки, в Аургазинском районе – жители деревни Марс. «Хоть «на Марсе» живем, нам не безразлична судьба Башкортостана», — шутят местные.

Ещё один Марс был найден в Кушнаренковском районе. там проживают 65 человек, которые имеют право голосовать. Восемь из них голосуют на дому.

В Буздякском районе голосовать пришли жители Урана. Как сообщает газета «Буздякские вести», в поселке проживают 469 уранцев с правом голоса. В этом году 17 из них изъявили желание голосовать на дому.

В Татышлинском районе участие в выборах главы республики приняли жители Ташкента. Учитывая пожилой возраст многих жителей населенного пункта, избирательная комиссия приезжает к гражданам сама с переносными урнами для голосования.