В Башкирии 44 района приступили к севу озимых

44 района республики параллельно с уборкой урожая приступили к севу озимых – это пшеница, рожь. Более четверти от планируемых площадей озимых уже засеяны. В лидерах – Стерлитамакский и Давлекановский районы. До 20 сентября многие хозяйства планируют завершить эту работу.

Своеобразный контроль качества сева. Технология должна быть соблюдена: зерна на определенной глубине и расстоянии друг от друга. И обязательно удобрения между ними. На этом поле посеяна озимая пшеница. Урожай будущего года во многом зависит от того, насколько качественно сделана работа сейчас.

Именно от силы ростков зависит, как они перезимуют. Поэтому семена должны укрепиться в почве до заморозков. В хозяйстве «Рассвет» Уфимского района озимую пшеницу посеют в этом году на площади 2700 гектаров. На другом поле убирают ячмень. Урожайность – порядка 25 центнеров с гектара. На уборке в хозяйстве используются цифровые технологии. По сути, каждое зерно под контролем.

Если хлеборобам в этом году погода преподнесла неприятный сюрприз, то с сахарной свеклой дела обстоят получше. Выкопать сладкие корнеплоды в хозяйстве планируют к середине октября.