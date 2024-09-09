В Башкирии водолазы ищут 7-летнего ребенка

Предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ с людьми в салоне съехал в реку Белую, машина перевернулась и ушла под воду. Очевидцам удалось вытащить из авто двоих взрослых и двоих детей. Еще одного ребенка до сих пор ищут.