На выборах в Башкирии отмечена самая высокая явка избирателей – ЦИК РФ

В стране завершилось голосование. Об этом накануне сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Она подчеркнула, что по состоянию на 18:00 максимальная явка избирателей на выборы высших должностных лиц зафиксирована в Башкирии – свыше 69%.

Также население активно голосовало в Кемеровской области – более 63%, на выборах депутатов заксобраний в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках – 65%, на муниципальных выборах в Биробиджане – 55% и во Владикавказе – около 52%.