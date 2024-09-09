В Башкирии будут штрафовать за курение вейпов в общественных местах

В федеральном и республиканском законодательстве содержится перечень общественных мест, в которых запрещается курение. К таким местам относятся: школы, больницы, санатории, поезда, самолёты, территории парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, места проведения публичных мероприятий и т. д. За курение табака предусмотрен штраф для граждан в размере 500 рублей и 1000 рублей — за повторное нарушение. Учитывая растущую популярность различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств, мы считаем, что эту меру нужно распространить и на всю никотинсодержащую продукцию и на кальян.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ