В Башкирии будут штрафовать за курение вейпов в общественных местах

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии уже в сентябре внесут изменения в КоАП региона. Изменения предусматривают введение штрафов за курение вейпов в общественных местах.

Фото №1 - В Башкирии будут штрафовать за курение вейпов в общественных местах

По мнению спикера башкирского парламента Константина Толкачева, данную меру необходимо применять в отношении всей никотинсодержащей продукции, в том числе кальяна.

В федеральном и республиканском законодательстве содержится перечень общественных мест, в которых запрещается курение. К таким местам относятся: школы, больницы, санатории, поезда, самолёты, территории парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, места проведения публичных мероприятий и т. д. За курение табака предусмотрен штраф для граждан в размере 500 рублей и 1000 рублей — за повторное нарушение. Учитывая растущую популярность различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств, мы считаем, что эту меру нужно распространить и на всю никотинсодержащую продукцию и на кальян.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ

Отметим, в Башкирии запрещено курение табака, потребление никотинсодержащей продукции либо использование кальянов в школах, больницах, санаториях, а также в поездах, судах, самолетах, на всех видах общественного транспорта и так далее.

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