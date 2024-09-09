В Башкирии будут штрафовать за курение вейпов в общественных местах

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии уже в сентябре внесут изменения в КоАП региона. Изменения предусматривают введение штрафов за курение вейпов в общественных местах.
По мнению спикера башкирского парламента Константина Толкачева, данную меру необходимо применять в отношении всей никотинсодержащей продукции, в том числе кальяна.
Отметим, в Башкирии запрещено курение табака, потребление никотинсодержащей продукции либо использование кальянов в школах, больницах, санаториях, а также в поездах, судах, самолетах, на всех видах общественного транспорта и так далее.