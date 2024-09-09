Бойцы СВО поздравили Радия Хабирова с победой на выборах

До выборов Главы Республики Башкортостан, Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в очередной раз посетил позиции наших военнослужащих на Донбассе. Руководитель региона пообщался с добровольцами мотострелкового полка в ЛНР, а в Донецкой народной республике встретился с бойцами батальонов Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.
Передал приветы от жителей республики, записал просьбы и пожелания военнослужащих и заверил, что Башкортостан и дальше будет поддерживать своих героев и заботиться об их семьях. Когда стали известны результаты выборов главы республики, бойцы решили поздравить Радия Хабирова с уверенной победой.