Бойцы СВО поздравили Радия Хабирова с победой на выборах

Мы, военнослужащие полка «Башкортостан», горячо и сердечно поздравляем Вас с успешными выборами на должность Главы Республики Башкортостан. Вы стояли у истоков формирования нашего полка, и вот уже более года под вашим руководством оказывается неоценимая моральная и материальная помощь. Башкортостан, алга! Радий Фаритович, алга!

позывной «Певец»