Бойцы СВО поздравили Радия Хабирова с победой на выборах

До выборов Главы Республики Башкортостан, Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в очередной раз посетил позиции наших военнослужащих на Донбассе. Руководитель региона пообщался с добровольцами мотострелкового полка в ЛНР, а в Донецкой народной республике встретился с бойцами батальонов Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.

Передал приветы от жителей республики, записал просьбы и пожелания военнослужащих и заверил, что Башкортостан и дальше будет поддерживать своих героев и заботиться об их семьях. Когда стали известны результаты выборов главы республики, бойцы решили поздравить Радия Хабирова с уверенной победой.

Мы, военнослужащие полка «Башкортостан», горячо и сердечно поздравляем Вас с успешными выборами на должность Главы Республики Башкортостан. Вы стояли у истоков формирования нашего полка, и вот уже более года под вашим руководством оказывается неоценимая моральная и материальная помощь. Башкортостан, алга! Радий Фаритович, алга!

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