В Уфе мужчину, который нападал на прохожих с ножом, направили на лечение

В Уфе задержали мужчину, который нападал на прохожих с ножом. Суд вынес решение по громкому делу. Подробности сообщает ИА «Башинформ».

Напомним, в прошлом году в ноябре и декабре в полицию обратились с жалобой на неизвестного мужчину в красной шапке и синей куртке. Он подходил к прохожим из-за спины и наносил удары. Жертвами его нападения стали двое студентов, мужчина и женщина. Последняя от удара по голове скончалась.

Оказалось, нападавший – состоящий на учёте у психиатра уфимец. Он подрабатывал курьером и, по некоторым данным, нападал на прохожих, когда обижался на поведение клиентов. Суд вынес решение отправить его на принудительное лечение, так как было установлено, что мужчина совершал нападения в состоянии невменяемости.