В Башкирии во встречном ДТП погиб мужчина и пострадали малолетние дети

Смертельная авария произошла в Краснокамском районе Башкирии на автодороге Дюртюли-Нефтекамск. По предварительной информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 65-летний житель Нефтекамска, управляя автомобилем ВАЗ-2115, во время поворота налево не уступил дорогу встречному «Рено Сандеро». Произошло столкновение.

В результате аварии 64-летний пассажир отечественного авто от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи. Водителя доставили в стационар. Медпомощь потребовалась водителю иномарки, его супруге и их детям – годовалому мальчику и 7-летней девочке. У младшего ребенка сотрясение головного мозга.