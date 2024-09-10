В Башкирии рысенку, потерявшему маму, требуется помощь

Жители села Толбазы сняли на видео маленького рысенка, который беспокойно бегает по населенному пункту в поисках своей мамы. Как сообщает издание «Аургазинский вестник», они не смогли спокойно смотреть на то, как котенок страдает, и обратились в минэкологии Башкирии с просьбой помочь малышу.