В Башкирии рысенку, потерявшему маму, требуется помощь

Жители села Толбазы сняли на видео маленького рысенка, который беспокойно бегает по населенному пункту в поисках своей мамы. Как сообщает издание «Аургазинский вестник», они не смогли спокойно смотреть на то, как котенок страдает, и обратились в минэкологии Башкирии с просьбой помочь малышу.
По мнению одного из местных жителей, жизнь рысенка без матери находится в опасности. Сообщается, что в ведомстве отреагировали на просьбу: на место уже выехали сотрудники отдела охраны и надзора для оценки ситуации и оказания помощи маленькому хищнику.
Фото и видео: социальные сети