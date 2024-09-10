В Башкирии успешно испытали белорусский сорт свеклы

В Башкортостане успешно испытали белорусский сорт сахарной свёклы под названием «Краса». Данным гибридом заинтересовались аграрии из нашей республики. Об этом стало известно на специальном семинаре «День поля», который накануне прошел в Ермекеевском районе. Аграрии, фермеры и сотрудники НИИ поделились своими успехами и наработками в области сельского хозяйства.

Эта сахарная свёкла удивляет габаритами. Один такой корнеплод весит почти полтора килограмма. Белорусский сорт «Краса» успешно приспособился к климатическим условиям Башкортостана. Он устойчив к болезням и вредителям.

Данный гибрид адаптирован для уральского региона, если говорить о нашей республике, то это Предуральская степная зона, южная лесостепная зона. Башкирский государственный аграрный университет создал собственные научные станции по сахарной свекле в республике Беларусь. Есть договор и соглашение о том, что мы являемся официальным представителем в республике Башкортостан. Мы можем его рекомендовать. Ильгиз Асылбаев, декан факультета агротехнологий и лесного хозяйства Башкирского государственного аграрного университета

Семенами данного вида сахарной свёклы заинтересовались и аграрии из Ермекеевского района. Где, к слову, прошел семинар «День поля». Он состоялся на базе сельхозкомпании, которая базируется в селе с громким названием «Спартак».

Именно касаемо про свеклу, цены на свеклоуборочные комбайны поднялись, семена сахарной свеклы на 97 процентов, насколько я знаю. И на этом фоне у нас, конечно, оптимизм, что будем расширять сахарную свеклу. Равиль Акбаров, директор предприятия

Локомотивом Ермекеевского района традиционно является сельское хозяйство. В муниципалитете активно развивается животноводство. Два года назад в районе запустили крупнейший молочный комплекс в регионе. Не стоят на месте и аграрии, которые выращивают лен и рапс.

Нам интересно было бы посмотреть, как у нас произрастает кукуруза. Это основная культура для формирования кормовой базы для молочного животноводства. Ильшат Райманов, глава администрации Ермекеевского района

Всего на опытном поле участникам семинара представили более 150 видов растений и культур. На экспериментальном участке представлен сорт подсолнечника «Белоснежный», который предназначен для заготовки силоса, чтобы зимой кормить коров. Его рост доходит до трех метров. Растение распространено в северных районах Башкортостана, и никакие заморозки ему не страшны.

Активно в регионе работают и российские производители семян. Компания из Челябинской области поставляет в республику гибриды подсолнечника. Ими активно пользуются аграрии из Бакалинского, Аургазинского, Стерлитамакского и Зианчуринского районов.

Подсолнечник у нас востребован исключительно для производства подсолнечного масла, для производства жмыхов. В том числе используются и в кондитерских изделиях, например халва. Артур Хайруллин, представитель компании

Текущий сезон сбора урожая — один из самых непростых в республике из-за дождливого лета. Однако хорошую урожайность показывают масличные и технические культуры.

В этом году у нас по техническим культурам неплохой результат идет. Хотел бы отметить, что у сахарной свеклы хорошая урожайность — более 400 центнеров с гектара. Она и дальше будет увеличиваться. Как раз идет накопление массы и сахаристости. По многим техническим культурам мы видим хорошие результаты. Но дождливое лето, соответственно, имеет определенное внимание на технологию. Ирик Сураков, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан