В Башкирии успешно испытали белорусский сорт свеклы

В Башкортостане успешно испытали белорусский сорт сахарной свёклы под названием «Краса». Данным гибридом заинтересовались аграрии из нашей республики. Об этом стало известно на специальном семинаре «День поля», который накануне прошел в Ермекеевском районе. Аграрии, фермеры и сотрудники НИИ поделились своими успехами и наработками в области сельского хозяйства.
Эта сахарная свёкла удивляет габаритами. Один такой корнеплод весит почти полтора килограмма. Белорусский сорт «Краса» успешно приспособился к климатическим условиям Башкортостана. Он устойчив к болезням и вредителям.
Семенами данного вида сахарной свёклы заинтересовались и аграрии из Ермекеевского района. Где, к слову, прошел семинар «День поля». Он состоялся на базе сельхозкомпании, которая базируется в селе с громким названием «Спартак».
Локомотивом Ермекеевского района традиционно является сельское хозяйство. В муниципалитете активно развивается животноводство. Два года назад в районе запустили крупнейший молочный комплекс в регионе. Не стоят на месте и аграрии, которые выращивают лен и рапс.
Всего на опытном поле участникам семинара представили более 150 видов растений и культур. На экспериментальном участке представлен сорт подсолнечника «Белоснежный», который предназначен для заготовки силоса, чтобы зимой кормить коров. Его рост доходит до трех метров. Растение распространено в северных районах Башкортостана, и никакие заморозки ему не страшны.
Активно в регионе работают и российские производители семян. Компания из Челябинской области поставляет в республику гибриды подсолнечника. Ими активно пользуются аграрии из Бакалинского, Аургазинского, Стерлитамакского и Зианчуринского районов.
Текущий сезон сбора урожая — один из самых непростых в республике из-за дождливого лета. Однако хорошую урожайность показывают масличные и технические культуры.
Семинар «День поля» — это возможность показать работникам сельского хозяйства альтернативные возможности для развития отрасли. Особенно в условиях импортозамещения, промышленной кооперации, когда нужно опираться на собственные силы.