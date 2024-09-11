В Стерлитамаке продолжают восстанавливать подъезд после взрыва газа

В Стерлитамаке продолжаются ремонтные работы подъезда дома №150 по улице Артема, который был поврежден в результате хлопка газа 2 июля. Накануне с жильцами этого дома встретились представители администрации города и компании «Газпром газораспределение Уфа». Об этом в своих социальных сетях сообщал мэр Стерлитамака Рустем Газизов.