В Стерлитамаке продолжают восстанавливать подъезд после взрыва газа

В Стерлитамаке продолжаются ремонтные работы подъезда дома №150 по улице Артема, который был поврежден в результате хлопка газа 2 июля. Накануне с жильцами этого дома встретились представители администрации города и компании «Газпром газораспределение Уфа». Об этом в своих социальных сетях сообщал мэр Стерлитамака Рустем Газизов.
Он отметил, что работы ведутся подрядной организацией в соответствии с графиком. К настоящему времени завершены работы по усилению лестницы, идет подготовка основания под металлоконструкции, приступили к усилению стен на втором этаже между квартирами.
Ремонт подъезда будет завершен к середине октября, уточнил градоначальник.
Фото: соцсети Рустема Газизова