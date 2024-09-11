В Уфе проверили новых граждан России, не вставших на воинский учет

Военные следователи Уфимского гарнизона провели рейд среди иностранцев, получивших российское гражданство. Цель – постановка новых граждан на воинский учет. Они проверили более ста граждан для установки личности и законности пребывания на территории страны.

В итоге четыре человека были доставлены в военкомат для постановки учет. Остальным разъяснили требования в случае получения гражданства самостоятельно встать на учет. Также гражданство можно получить при заключении контракта с Минобороны России.