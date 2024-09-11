В Башкортостане вручили призы победителям акции «Рахмат»

Сегодня прошло вручение призов победителям акции «Рахмат», организованной во время выборов. Те, кто голосовал, на выходе получали купоны с QR-кодами, которые нужно было зарегистрировать на специальном сайте. Счастливчикам вручали новые телевизоры, смартфоны, квадроциклы и не только. До некоторых победителей до сих пор не могут дозвониться.

Возле такого подарка сразу просыпается юношеский азарт. Чета Сагитовых — счастливые обладатели квадроцикла. Но вот кто будет за рулем, кажется, до конца не решили. До последнего супруги не верили, что они среди победителей акции «Рахмат».

А вот семья из Буздяка выиграла мопед. Чтобы было удобнее доставить его до дома, технику решили не распаковывать. Среди призов также много велосипедов. Обладателем этого стал житель Бурзянского района.

Среди победителей жители со всех уголков республики. В рамках акции «Рахмат» участники регистрировали QR-коды. Брать купоны можно было даже на детей. А вот роботу-пылесосу, который выиграл Анатолий Осипов, будет особенно рада его супруга.

Всего в рамках акции «Рахмат» — более 300 различных призов. Розыгрыши проходили в дни голосования и в ночь после. Победителей определяли с помощью генератора случайных чисел.