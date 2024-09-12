В Башкирии задержаны вандалы, осквернившие мемориал в Нефтекамске

В Нефтекамске задержали молодых людей, которые осквернили бронетранспортер у мемориала воинам, погибшим в горячих точках. Задержанные – местные жители 20 и 21 года. Об этом сообщает Следком Башкирии.

Они обвиняются по статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц». Напомним, накануне в местных социальных сетях появилось видео, на котором видно, как два парня оскверняют памятник.

Молодые люди полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также в качестве подозреваемой допросили девушку, которая снимала все происходящее на камеру телефона и распространила запись по Сети. Она тоже раскаялась в содеянном.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана после проведения комплекса следственных мероприятий.