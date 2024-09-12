Фестиваль «Молочная страна» пройдет в уфимском Сипайлово

Проект «Молочная страна», который традиционно проходил на площадке перед Конгресс-холлом либо на набережной реки Белой, меняет свою локацию. В этом году дата его проведения совпадает со спортивным марафоном, маршруты которого пролегают по центру Уфы. В этой связи молочный праздник пройдет в парке «Кашкадан» 21-22 сентября.

На этот раз решено провести его под названием «Молочная страна – медовая столица». В первый раз в фестивале примут участие башкирские производители меда и медовой продукции.

Традиции фестиваля сохраняются: каждому гостю будет предложен приветственный стакан молока. Напомним, в 2023 году гостями мероприятия стали около 62 тысяч человек, а выпито было свыше 12 тонн молока, сообщает Минсельхоз республики.

В этом году для посетителей будут работать фермерский рынок, гастрономическая зона, сырная лавка, а любители чая смогут попробовать любимый напиток на уличном Грибушинском чайном фестивале. Также гостей ждут различные мастер-классы, интерактивные развлечения, фотозоны, вечерняя развлекательная программа.

Башкортостан — молочная республика, а ещё наш регион славится мёдом. Объемы производства товарного молока у нас растут. В 2023 году сельхозпредприятия и фермерские хозяйства региона получили 784 тысячи тонн продукта высокого качества. Также республика уверенно лидирует в производстве товарного мёда, производит его более 6 тыс. тонн ежегодно, это 9% общероссийского объема. Посетители нашего 12-го по счету молочного фестиваля смогут лично убедиться в уникальности башкирских молока и меда. Ильшат Фазрахманов, вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ