В Уфе у многоквартирного дома найден труп мужчины

В Уфе у многоквартирного дома по улице Степана Кувыкина обнаружено тело мужчины. Местные телеграм-каналы сообщают, что сначала этот человек какое-то время просто сидел на бордюре. Потом упал и умер.
На место прибыли правоохранители. По информации пресс-службы МВД по Башкирии, в полиции зарегистрировано сообщение о том, что на улице Степана Кувыкина найден труп мужчины.
Предварительно установлено, что смерть уфимца, 1985 года рождения, не носит насильственный характер, отметили в ведомстве.
Фото: социальные сети