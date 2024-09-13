«Сойка» – переосмысляем семейный ресторан

А что, если переосмыслить идею и сделать ресторан, с актуальным дизайном, авторской кухней, и при этом не просто с детским уголком, а настоящей мультиформатной игровой зоной с гувернерами и мастер-классами. Такой чтобы одновременно подошел как детям, так и родителям?