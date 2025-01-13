Под Уфой прошли «Новогодние семейные игры – 2025»

В селе Михайловка прошел школьный этап республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры – 2025». На площадке перед школой прошли соревнования для мам, пап и детей. В частности, семейные команды приняли участие в эстафетных состязаниях.

Также в школе прошли гонки автомоделей на радиоуправлении. Участниками стали 20 пилотов. В закрытом помещении такие соревнования прошли впервые. Все участники были разбиты по возрастным группам. По итогам заездов победителей и призеров наградили ценными призами. В будущем такие соревнования хотят сделать регулярными.