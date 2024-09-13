В Башкирии успешно прооперировали 4-летнего ребенка со штырем в руке

В Башкирии медики Дюртюлинской ЦРБ провели успешную операцию 4-летнему мальчику, который наткнулся рукой на штырь забора. Об этом случае в своих социальных сетях рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Ребенка привезли в больницу накануне вечером. По словам мамы малыша, он играл на улице, хотел перелезть через металлическое ограждение к другу, но не смог удержаться и наткнулся на штырь забора.

Хирурги провели экстренную операцию: удалили инородное тело и обработали рану. Сегодня мальчик чувствует себя удовлетворительно, но пока остается под наблюдением врачей в травматологическом отделении.