В Башкирии за неисполнение поручений Главы региона будут штрафовать

На территории республики действует режим базовой готовности, усилена охрана общественного порядка, объектов жизнеобеспечения. Координирующую функцию выполняет республиканский оперативный штаб, возглавляемый Главой Башкортостана. Решения руководства штаба обязательны к исполнению. Законопроектом вводятся санкции за неисполнение соответствующих решений. Административная ответственность будет иметь дисциплинирующий эффект.

Согласно положениям законопроекта, неисполнение или нарушение решений Главы республики (оперативного штаба РБ) повлечет за собой наложение административного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей и на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.