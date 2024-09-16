В Башкирии за неисполнение поручений Главы региона будут штрафовать

Башкирские парламентарии планируют внести изменения в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях, касающиеся неисполнения решений Главы региона.

Фото №1 - В Башкирии за неисполнение поручений Главы региона будут штрафовать

По словам председателя Госсобрания – Курултая Башкирии Константина Толкачева, документ разработан в целях исполнения указа главы государства.  

На территории республики действует режим базовой готовности, усилена охрана общественного порядка, объектов жизнеобеспечения. Координирующую функцию выполняет республиканский оперативный штаб, возглавляемый Главой Башкортостана. Решения руководства штаба обязательны к исполнению. Законопроектом вводятся санкции за неисполнение соответствующих решений. Административная ответственность будет иметь дисциплинирующий эффект.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ

Согласно положениям законопроекта, неисполнение или нарушение решений Главы республики (оперативного штаба РБ) повлечет за собой наложение административного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей и на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.

Волна
Акции БСТ