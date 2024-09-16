В Башкирии за неисполнение поручений Главы региона будут штрафовать

Башкирские парламентарии планируют внести изменения в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях, касающиеся неисполнения решений Главы региона.
По словам председателя Госсобрания – Курултая Башкирии Константина Толкачева, документ разработан в целях исполнения указа главы государства.
Согласно положениям законопроекта, неисполнение или нарушение решений Главы республики (оперативного штаба РБ) повлечет за собой наложение административного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей и на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.