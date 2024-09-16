В Уфе спасатели помогли школьнику слезть с крыши 4-метрового здания

Помощь спасателей потребовалась 9-летнему мальчику. Как сообщат пресс-служба Управления гражданской защиты города, школьник играл во дворе с мячом, в какой-то момент мяч попадает на крышу технического здания высотой 4 метра.

Пацан ловко забрался наверх по забору, скинул мяч вниз, а обратно спуститься не смог, и остался сидеть на крыше.

Его заметила соседка и обратилась в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели по приставной лестнице поднялись на крышу и помогли мальчику спуститься. Ребенок не пострадал и в медпомощи не нуждался, отметили в ведомстве.