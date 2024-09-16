В Башкирии стартовала акция «Диктант здоровья»

Жители Башкортостана могут принять участие в «Диктанте здоровья». Всероссийскую просветительскую акцию второй год подряд проводит Роспотребнадзор. Она стартовала сегодня и продлится до 21 сентября.

Принять участие могут все желающие, если им исполнилось 13 лет. Школьники пишут его в офлайн-формате в своих классах. Остальные смогут проверить свои знания онлайн на портале Роспотребнадзора санщит.ру.