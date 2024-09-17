В Башкирии этой осенью стали чаще пропадать люди

За минувшую неделю в экстренные службы Башкирии поступило 9 сообщений о людях, которые потерялись и не выходят на связь. Об этом информирует пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили в ведомстве, родные пропавших как правило описывают ситуацию стандартно: «Он должен был вернуться, но находится вне зоны действия сети», «Он ушел за грибами и пропал» и так далее.
Сотрудники госкомитета призывают жителей Башкирии проявлять осторожность и соблюдать элементарные меры безопасности во время походов на природу. Необходимо заранее планировать маршруты, сообщать родным и близким о своем местонахождении и обязательно учитывать погодные условия.