В Башкирии этой осенью стали чаще пропадать люди

За минувшую неделю в экстренные службы Башкирии поступило 9 сообщений о людях, которые потерялись и не выходят на связь. Об этом информирует пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ведомстве, родные пропавших как правило описывают ситуацию стандартно: «Он должен был вернуться, но находится вне зоны действия сети», «Он ушел за грибами и пропал» и так далее.