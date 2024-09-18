Прокуратура Башкирии заинтересовалась нехваткой школьных автобусов в селе Нагаево

Прокуратура Башкирии проводит проверку сообщений СМИ о ненадлежащем транспортном обеспечении в уфимском селе Нагаево, информирует пресс-служба ведомства.
Напомним, ранее в местных средствах массовой информации появились сообщения о том, что в данном населенном пункте не хватает автобусов для перевозки школьников. Кроме того, зафиксированы нарушения в организации образовательного процесса.
Будет проверено исполнение законодательства об образовании, дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по обеспечению транспортной доступности в селе. Далее при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.