Прокуратура Башкирии заинтересовалась нехваткой школьных автобусов в селе Нагаево

Прокуратура Башкирии проводит проверку сообщений СМИ о ненадлежащем транспортном обеспечении в уфимском селе Нагаево, информирует пресс-служба ведомства.

Фото №1 - Прокуратура Башкирии заинтересовалась нехваткой школьных автобусов в селе Нагаево

Напомним, ранее в местных средствах массовой информации появились сообщения о том, что в данном населенном пункте не хватает автобусов для перевозки школьников. Кроме того, зафиксированы нарушения в организации образовательного процесса.

Будет проверено исполнение законодательства об образовании, дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по обеспечению транспортной доступности в селе. Далее при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.  

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