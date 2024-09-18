В Караидельском районе Башкирии идёт ремонт дорог

В населенных пунктах Караидельского района идет ремонт дорог. Отсыпка и асфальтирование реализуется благодаря республиканской программе ремонта «фонящих» дорог. Также часть работ идет по муниципальной программе «Содержание дорог местного значения».

Новый вид обретут улицы в селах Караидель, Бердяш, Байки и Абызово. На участках уже идет асфальтирование. Немалый объем в этом году и по щебенению дорог. Работы ведут по маршруту Байки – Юнусово – Тегерменево, в деревнях Новоянсаитово, Седяш-Нагаево, подъездные пути к Старооткустино и Сосновому Бору.