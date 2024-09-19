В Башкирии сосед спас из полыхающего дома трех сестренок

Загорелся дом многодетной семьи в деревне Большесухоязово Мишкинского района. По данным пресс-службы МЧС по региону, пламя на веранде первым заметил сосед Евгений. Он схватил ведра с водой и ринулся к горящему дому, но внутрь попасть было невозможно.

Тогда он стал стучать в окна и кричать «пожар!». В окне Евгений увидел детские силуэты. С трудом, но окно все же удалось открыть. Старшая девочка передала соседу двух младших сестренок. Мужчина отвел детей на безопасное расстояние от полыхающего жилища.

Благодаря решительности Евгения спасены жизни трех девочек 5, 9 и 15 лет. Прибывшие на место огнеборцы быстро потушили пожар, причины и обстоятельства которого установит дознаватель МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в момент пожара дети находились дома совершенно одни!