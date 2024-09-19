В Уфе запустят движение по улице Рыленко

В Уфе продолжается реализация проекта «Южные ворота». В 2022 году для обеспечения транспортной доступностью микрорайона Кузнецовский затон была построена объездная дорога.
С 1 октября планируется технический пуск движения по построенной улице Рыленко и развязке на пересечении улиц Рыленко и Пугачева с выходом на улицу Степана Кувыкина. Часть транспортного потока будет перенаправлена через данную развязку.
31 октября планируется переключение движения с участка временной дороги на половину основной проезжей части улицы Пугачева. Движение будет осуществляться по двум полосам из четырех на участке от жилого дома №314 по ул. Пугачева до гипермаркета Лента. Также планируется запустить движение по дублеру улицы Пугачева.
С 20 декабря 2024 года – на улице Пугачева от жилого дома №314 по ул. Пугачева до гипермаркета Лента движение запустят по четырем полосам (на схеме - синим цветом).
Завершить все работы на улице Пугачева планируется в 2025 году.