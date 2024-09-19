В Уфе запустят движение по улице Рыленко

31 октября планируется переключение движения с участка временной дороги на половину основной проезжей части улицы Пугачева. Движение будет осуществляться по двум полосам из четырех на участке от жилого дома №314 по ул. Пугачева до гипермаркета Лента. Также планируется запустить движение по дублеру улицы Пугачева.