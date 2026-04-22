В Уфе прошёл фестиваль по чир спорту «PRO Движение»

Уфа приняла фестиваль по чир спорту «PRO Движение», организованный клубом «Вираж». Он объединил как профессиональных атлетов со всей республики, так и любителей. Свои выступления показали взрослые участники, школьники, а также совсем юные спортсмены в возрасте от четырёх лет.

Разноцветные костюмы, уверенный шаг и огромное желание победить. Церемония открытия фестиваля «PRO Движение» стартовала с парада участников. Это как профессиональные атлеты, так и начинающие любители чир спорта.

Каждый номер – уникальное сочетание элементов гимнастики, акробатики и танцев. При этом возрастных ограничений нет. Взрослые участники смогли проявить себя в категориях «Семейный» и «Корпоративный» чир.

А это – одни из самых маленьких участников. Фестиваль собрал несколько команд детей дошкольного возраста, однако выступают они уже не впервые.