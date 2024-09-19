В Башкирии наказали женщину, которая спаивала девочку-подростка

В Гафурийском районе Башкирии вынесен приговор местной жительнице, которая обвиняется в вовлечении несовершеннолетней девочки в распитие спиртных напитков.

В пресс-службе республиканской прокуратуры рассказали, что весной этого года женщина неоднократно приглашала свою знакомую, 2011 года рождения, распивать вместе с ней алкоголь. Она покупала спиртное, и они употребляли его вместе с подростком.