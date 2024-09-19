Девушка из Челябинска прошла пешком 500 км по Башкирии

Сегодня, 19 сентября, жительница Челябинска Алена Самигуллина установила новый рекорд – она первая в истории девушка, которая сумела пройти более 500 км по Южноуральской тропе. Одна. Без сопровождающих.

Маршрут она преодолела за 16 суток и 30 минут. Из деревни Геологоразведка, что неподалеку от озера Банного, Алена вышла 3 сентября. Завершила она свой путь у озера Тургояк Челябинской области.

Вначале своего пути – от курорта «Банное» до деревни Тюлюк, которая расположена у подножья священного Иремеля, девушка несла на плечах огромный рюкзак, на ночевку разбивала палатку. Но после она решила оставить тяжелое снаряжение и отправилась в дорогу с легким рюкзаком, останавливаясь с турприютах и гостевых домах. Так получалось быстрее преодолевать маршрут.

Сама Алена – горный гид-проводник, она очень сильно увлечена туристическими походами. Как известно, Южноуральская тропа славится своими живописными локациями. Здесь и хребет Инзерские Зубчатки, и курорты «Банное» и «Абзаково», и национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», а также природный парк «Иремель».

Маршрут просто фантастический. Соединить все достопримечательности Южного Урала одной тропой – гениальная идея. Да, 500 километров за один раз, это очень сложно, но можно делить тропу по недельным маршрутам или сегментами и ходить по выходным. Увидела в том году, как ребята прошли за 10 дней всю эту тропу. Прикинула по силам, вроде все удачно. Очень много должно было сложиться, лето было дождливое, высокие реки, но все сложилось прекрасным образом, и поэтому я здесь! Алена Самигуллина, турист из Челябинска

Кроме того, Алену впечатлили доброжелательные люди, которые были готовы помочь на каждом этапе пути.

Южноуральская тропа — это 700-километровый туристический маршрут, проходящий по Челябинской области и Республике Башкортостан. Этот путь можно пройти, разбив его на сегменты для походов выходного дня или недельных маршрутов. Для самых смелых существует вызов — пройти 500 км основной ветки без остановок.

Все, кто проходит маршрут в режиме «non-stop», то есть без остановки, получают бронзовые жетоны, а самый быстрый участник сезона награждается серебряным жетоном.

Сейчас у Алены Самигуллиной лучшее время в сезоне текущего года, она претендует на серебряный жетон. Абсолютный рекорд прохождения Южноуральской тропы составляет 10 дней 6 часов 30 минут. Он был установлен в прошлом году пермскими ультрамарафонцами Вадимом Пупковым и Юлией Анисовой.