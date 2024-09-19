Девушка из Челябинска прошла пешком 500 км по Башкирии

Сегодня, 19 сентября, жительница Челябинска Алена Самигуллина установила новый рекорд – она первая в истории девушка, которая сумела пройти более 500 км по Южноуральской тропе. Одна. Без сопровождающих.
Маршрут она преодолела за 16 суток и 30 минут. Из деревни Геологоразведка, что неподалеку от озера Банного, Алена вышла 3 сентября. Завершила она свой путь у озера Тургояк Челябинской области.
Вначале своего пути – от курорта «Банное» до деревни Тюлюк, которая расположена у подножья священного Иремеля, девушка несла на плечах огромный рюкзак, на ночевку разбивала палатку. Но после она решила оставить тяжелое снаряжение и отправилась в дорогу с легким рюкзаком, останавливаясь с турприютах и гостевых домах. Так получалось быстрее преодолевать маршрут.
Сама Алена – горный гид-проводник, она очень сильно увлечена туристическими походами. Как известно, Южноуральская тропа славится своими живописными локациями. Здесь и хребет Инзерские Зубчатки, и курорты «Банное» и «Абзаково», и национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», а также природный парк «Иремель».
Кроме того, Алену впечатлили доброжелательные люди, которые были готовы помочь на каждом этапе пути.
Южноуральская тропа — это 700-километровый туристический маршрут, проходящий по Челябинской области и Республике Башкортостан. Этот путь можно пройти, разбив его на сегменты для походов выходного дня или недельных маршрутов. Для самых смелых существует вызов — пройти 500 км основной ветки без остановок.
Все, кто проходит маршрут в режиме «non-stop», то есть без остановки, получают бронзовые жетоны, а самый быстрый участник сезона награждается серебряным жетоном.
Сейчас у Алены Самигуллиной лучшее время в сезоне текущего года, она претендует на серебряный жетон. Абсолютный рекорд прохождения Южноуральской тропы составляет 10 дней 6 часов 30 минут. Он был установлен в прошлом году пермскими ультрамарафонцами Вадимом Пупковым и Юлией Анисовой.
Добавим, Южноуральская тропа считается лучшей тропой России и получила гран-при на Всероссийской туристской премии «Маршруты года» в 2023 году.