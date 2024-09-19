В Уфе готовится к открытию роддом больницы № 8

В течение двух недель там проводили ежегодную помывку, т. е. капитальную дезинфекцию. Параллельно руководство приняло решение провести ремонт здания.

Пока одни проводят санитарную обработку, другие делают косметический ремонт. Во время ежегодной помывки, т. е. генеральной уборки, в родильном отделении больницы № 8 время зря не теряют. Красят стены, обновляют освещение.

Здание родильного отделения — 1956 года постройки. При этом специалисты идут в ногу со временем, оказывая помощь даже в сложных случаях. Работы в больнице проводят собственными силами и за счет средств медучреждения.

Не обделили вниманием и фасад. Его, по словам сотрудников, не обновляли последние несколько десятилетий. И вот руководство решило изменить имидж здания. Вместо желтого цвета роддому добавили розовых красок.

В начале сентября в роддоме приняли тысячного за этот год ребенка. И хотя в целом рождаемость, увы, идет на спад, врачи отмечают: немало тех, кто возвращается рожать повторно. Олеся Нурдавлетова, например, готовится стать мамой в третий раз. И менять место появления малыша женщина не намерена.

Активное участие в обновлении и дезинфекции принимает средний медперсонал. Ну а врачи на этот период уходят в отпуск, чтобы с новыми силами приступить к работе после завершения ремонта.