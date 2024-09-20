Радий Хабиров посетил недавно открывшийся магазин «Китап»

Рассказы для детей, альбом про Старую Уфу и заветы Акмуллы. Радий Хабиров рассказал, какую книжную продукцию приобрел во время посещения недавно открывшегося магазина «Китап» в Уфе. Сегодня во время рабочей поездки руководитель региона осмотрел полки новой торговой площадки на Гостином дворе.

Главная особенность в том, что в магазине представлено много произведений башкирских авторов. Здесь также есть зона для чтения и проведения встреч с писателями. Радий Хабиров выразил надежду, что магазин станет новой культурной точкой на карте Уфы. Книги представлены здесь на разных языках.