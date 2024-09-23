В Уфе студентам-медикам вручили стипендии профсоюза работников здравоохранения

Студентам медицинских колледжей республики и БГМУ вручили стипендии профсоюза работников здравоохранения. Ежегодно их отбирают среди тех, кто преуспевает в учебе, ведет активную общественную деятельность, в том числе занимается волонтерством, участвует в конкурсах и конференциях.

Поддержка направлена на то, чтобы помочь раскрыть потенциал и реализовать идеи. С 1998 года более 530 студентов региона получили такую поддержку. Кроме того, профсоюз готов помочь и с развитием социальных проектов, направленных на укрепление профсоюзного движения, пропаганду здорового образа жизни.