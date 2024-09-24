Под Уфой пожар уничтожил жилые дома, гаражи и автомобили

Минувшей ночью в Уфимском районе в селе на станции Юматово произошел очень крупный пожар: сгорели три гаража, три одноэтажных дома и две легковых машины «ВАЗ-2114» и «Mitsubishi Lancer».

Фото №1 - Под Уфой пожар уничтожил жилые дома, гаражи и автомобили

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в тушении были задействованы пожарные МЧС России, регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям и муниципальной охраны Уфы. Всего – 21 человек и 7 единиц техники. Пожар потушен, никто не пострадал.

Фото №2 - Под Уфой пожар уничтожил жилые дома, гаражи и автомобили

Причины и обстоятельства случившегося установит дознаватель МЧС России.  

Фото: МЧС по РБ  

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