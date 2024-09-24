В Башкирии полуторагодовалая девочка покалечила руку в мясорубке

Жуткую историю из Баймака рассказал в своих социальных сетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Полуторагодовалая девочка помогала своей маме на кухне и случайно сунула руку в электромясорубку. Малышку на скорой экстренно доставили в стационар и сразу же после диагностических мероприятий увезли на операцию.