Из Уфы в Казань запустят дополнительные авиарейсы

Авиасообщение между столицами Башкирии и Татарстана продолжает укрепляться. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.

Фото №1 - Из Уфы в Казань запустят дополнительные авиарейсы

Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» открывает прямое регулярное авиасообщение между Уфой и Казанью.

С 28 октября перелеты будут выполняться два раза в неделю. Пассажиры будут путешествовать на комфортабельных Embraer 190 с компоновкой 110 мест. Благодаря открытию рейса пассажирам станут доступны полеты из Уфы в Мурманск, Иркутск, Кемерово и Томск с пересадкой в Казани.

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