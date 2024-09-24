Из Уфы в Казань запустят дополнительные авиарейсы

Авиасообщение между столицами Башкирии и Татарстана продолжает укрепляться. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.
Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» открывает прямое регулярное авиасообщение между Уфой и Казанью.
С 28 октября перелеты будут выполняться два раза в неделю. Пассажиры будут путешествовать на комфортабельных Embraer 190 с компоновкой 110 мест. Благодаря открытию рейса пассажирам станут доступны полеты из Уфы в Мурманск, Иркутск, Кемерово и Томск с пересадкой в Казани.