Из Уфы в Казань запустят дополнительные авиарейсы

С 28 октября перелеты будут выполняться два раза в неделю. Пассажиры будут путешествовать на комфортабельных Embraer 190 с компоновкой 110 мест. Благодаря открытию рейса пассажирам станут доступны полеты из Уфы в Мурманск, Иркутск, Кемерово и Томск с пересадкой в Казани.