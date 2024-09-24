Житель Башкирии поджег баню, но не ту

В полицию Стерлитамакского района обратился житель села Помряскино. С его слов, на улице Центральной случился пожар: около жилого дома горела баня. Правоохранители установили, что был совершен поджог. Подозреваемого оперативно установили – 40-летний житель Стерлитамака.

Предварительно, он действовал по заказу своего знакомого. Житель деревни Байрак перестал общаться со своими родными и построил на их территории баню. Распивая алкоголь со свои знакомым, мужчина вспомнил старые обиды: он построил баню, а пользуется ей кто-то другой.

Тогда он предлагает своему собутыльнику поджечь ее. А исполнитель перепутал постройки и поджег баню, которая принадлежала соседу.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.