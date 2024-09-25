В Башкирии волонтёры передали одежду и угощения центру «Именлек»

50 толстовок, сшитых своими руками, шали и сладкие угощения передали волонтёры «Швейной мастерской пенсионеров Стерлибашевского района» жителям Республиканского геронтологического центра «Именлек». Для них также подготовили концертную программу и мастер-класс по изготовлению сувениров.

Реализовать проект «Новые возможности» добровольцам удалось благодаря выигранному гранту в размере более 500 тысяч рублей. С начала СВО они шили для наших бойцов теплую одежду, спальные мешки, постельные комплекты для госпиталя, изготавливали окопные свечи, плели масксети для техники и блиндажей. Спустя время у неравнодушных жителей республики возникла идея помочь всем нуждающимся.