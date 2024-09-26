Ситуация на рынке труда в Башкирии стала одной из лучших в России

Башкирия стала одной из лучших по ситуации на рынке труда в России по итогам 2023 года. Данные рейтинга публикуют РИА Новости.
Башкирия стала пятой в списке. В первой тройке – Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Авторы рейтинга отмечают, что в целом по стране ситуация на рынке труда улучшилась в 83 регионах. Башкирия в сравнении с аналогичным рейтингом годичной давности тоже существенно улучшила позиции, набрав 82,66 балла. Годом ранее республика занимала 9 место с 75,3 балла. Регионы – лидеры рейтинга, в числе которых Башкирия, характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь низкая безработица, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда.
На проходившем на днях оперативном совещании правительства Башкирии руководитель Башкортостанстата Ильдар Загидуллин охарактеризовал состояние рынка труда республики. По приведенным им данным, за минувшую пятилетку уровень безработицы снизился почти вдвое: с 4,4% в 2019 году до 2,3% в 2023 году. При этом в апреле-июне 2024 года этот показатель составил всего 1,5%, достигнув минимума за всю современную историю республики. Реальные денежные доходы населения в прошлом году выросли на 4,9% по сравнению с 2022 годом. А в первом полугодии 2024 года среднедушевой доход составил 41 880,3 рубля в месяц, что на 8,6% выше, чем годом ранее. Выросла и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. В 2023 году она составила 56 974 рубля, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году, а по итогам первого полугодия 2024 года достигла 63 822,3 рубля – на 18,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Результат, достигнутый Башкирией, прокомментировал «Башинформу» доктор экономических наук, профессор БГАУ Расул Гусманов.
По мнению кандидата экономических наук, заведующего кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финуниверситета при правительстве РФ Дениса Чувилина, рост рейтинга республики свидетельствует о широких возможностях и улучшении условий трудоустройства жителей.
Фото: bashinform.ru