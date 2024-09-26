Ситуация на рынке труда в Башкирии стала одной из лучших в России

На проходившем на днях оперативном совещании правительства Башкирии руководитель Башкортостанстата Ильдар Загидуллин охарактеризовал состояние рынка труда республики. По приведенным им данным, за минувшую пятилетку уровень безработицы снизился почти вдвое: с 4,4% в 2019 году до 2,3% в 2023 году. При этом в апреле-июне 2024 года этот показатель составил всего 1,5%, достигнув минимума за всю современную историю республики. Реальные денежные доходы населения в прошлом году выросли на 4,9% по сравнению с 2022 годом. А в первом полугодии 2024 года среднедушевой доход составил 41 880,3 рубля в месяц, что на 8,6% выше, чем годом ранее. Выросла и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. В 2023 году она составила 56 974 рубля, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году, а по итогам первого полугодия 2024 года достигла 63 822,3 рубля – на 18,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.