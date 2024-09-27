В Башкирии на трассе произошло ДТП с пятью пострадавшими

Сегодня рано утром на трассе Уфа – Инзер – Белорецк водитель бортовой «ГАЗели» во время обгона не справился с управлением и машину занесло. По предварительной информации Госавтоинспекции Башкирии, в этот момент навстречу грузовику ехала «Шкода Октавия». Машины столкнулись.

В ведомстве сообщили, что водитель «ГАЗели» и его пассажирка с тяжелыми травмами госпитализированы. Водитель иномарки и два его пассажира тоже пострадали, их доставили в стационар.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.