В Уфе прошла встреча участника СВО со студентами медколледжа

Встреча с участником спецоперации. Сегодня командир танкового батальона полка «Башкортостан» провел лекцию для студентов Уфимского медицинского колледжа. Много лет он проработал заместителем начальника аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, десятки раз сопровождал гуманитарные конвои на Донбасс, а в декабре 2023 года ушёл добровольцем на СВО.

За отвагу и мужество полковник с позывным «Искандер» награждён орденом генерала Шаймуратова. В эти дни он находится в отпуске. Общение проходило в формате «вопрос-ответ». Ребята спрашивали о быте бойцов, работе медиков в зоне боевых действий и вызовах, с которыми им приходится сталкиваться на передовой.