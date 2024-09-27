В Уфе открыли сквер вокруг водонапорной башни за Телецентром

Сегодня в Уфе открыли сквер вокруг знаменитой водонапорной башни за Телецентром. Событие приурочено к 450-летию столицы. Здесь появилась смотровая площадка со скамейками с видом на Белую. Уложена тротуарная плитка, установлено освещение.

Также появились национальные юрты, где можно будет купить сувенирную продукцию Башкортостана. Для обеспечения безопасности будут установлены ограждения. В рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» высадили декоративные яблони, сирень, кустарники и цветы.