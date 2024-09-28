В Башкирии появилось более 50 новых аллей

Участники акции «Зеленая Башкирия» высадили 4 тысячи деревьев-крупномеров и более 15,5 тысяч саженцев и кустов. По всему Башкортостану появилась 51 новая тематическая аллея. Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров.

По данным главы республики, в акции участвовали 36 тысяч человек. Он поблагодарил тех, кто помогает делать республику еще красивее, и отметил, что за последние пять лет было посажено 170 тысяч крупномеров, более 1,5 млн саженцев и кустов, сформировано более 800 новых тематических аллей.